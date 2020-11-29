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  3. Sokağa çıkma kısıtlamasında onlarca evsiz sokakta yatarken görüntülendi! Sosyal medya ayağa kalktı

Sokağa çıkma kısıtlamasında onlarca evsiz sokakta yatarken görüntülendi! Sosyal medya ayağa kalktı

İstanbul'da uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında herkesin evlere çekildiği gece saatlerinde Saraçhane'de onlarca evsiz vatandaş alt geçitte uyurken görüntülendi. Vicdanları sızlatan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve evsizlere yardım edilmesi için "harekete geçin" çağrısı yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında onlarca evsiz sokakta yatarken görüntülendi! Sosyal medya ayağa kalktı

81 il genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Saraçhane'de çekilen görüntüler yürekleri sızlattı. Sivil toplum kuruluşu Tüm Yardımlaşma Derneği'nin (TÜMYAD) gönüllülerini çektiği görüntülerde dün gece saatlerinde  alt geçitte bisikletçiler çarşısında kalan evsizler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

ONLARCA EVSİZ...

Artan korona vakaları sonrası geçen haftadan itibaren ek tedbirler alınmış ve hafta sonları 20.00-10.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Dün gece yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında vatandaşlar evlerine kapanmışken, Saraçhane'deki Bisikletçiler Çarşısı'nın bulunduğu alt geçitte onlarca evsizin yattığı anlar görüntülendi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Soğuk havaya rağmen betonun üzerine yatan evsizlerin o görüntüleri, izleyenlerin yüreğini burktu. Sosyal medyada birçok insan, evsizler için harekete geçilmesini ve onların sıcak bir yatağa kavuşmaları için bir şeyler yapılması gerektiğine yer verdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında onlarca evsiz sokakta yatarken görüntülendi! Sosyal medya ayağa kalktısSokağa çıkma kısıtlamasında onlarca evsiz sokakta yatarken görüntülendi! Sosyal medya ayağa kalktıSokağa çıkma kısıtlamasında onlarca evsiz sokakta yatarken görüntülendi! Sosyal medya ayağa kalktı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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