Sokağa çıkma kısıtlamasında park ve caddeler sessizliğe büründü

SAMSUN (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı.

Kentin en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz Sahil Yolu, İstiklal Caddesi ve Mecidiye Çarşısı'ndaki park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Polis ekipleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı.

- Çankırı

Çankırı'da da şehrin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri il genelinde denetimlerine devam ediyor.

- Sinop

Sinop'ta sınav dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kaldı.

Kentin işlek caddeleri ile park ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekiplerince ilk genelinde denetimler yapılırken, bazı caddeler sınava giren öğrencilerin yakınlarının araçlarına da kapatıldı.

- Amasya

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boşaldı.

Polis ekipleri, dışarıda olanlara belge ve kimlik kontrolü yaparak uyarılarda bulundu. Ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında, kent merkezindeki birçok kavşak noktasında önlem aldı.



Normalde yoğunluğun fazla olduğu Yavuz Selim Meydanı, Şehzadeler Gezi Yolu, Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.

- Kastamonu

Kastamonu'da kent genelinde sessizlik hakim oldu.



Şehrin en işlek noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanları ile cadde ve kara yolları da boş kaldı.



Polis ekipleri yaptıkları uygulamalarla denetimlerini sürdürüyor.

- Çorum

Çorum'da, YKS sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Gazi ve Bahabey caddeleri ile Hürriyet Meydanı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Polis ekiplerinin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde vatandaşların kısıtlamaya uygun davrandığı görüldü.

Cadde ve sokaklarda görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimse bulunmuyor.

- Tokat

Tokat, sınav dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Kentin işlek caddeleri ile park ve meydanları boş kaldı. Emniyet ekiplerince ilk genelinde denetimler yapıldı.





Kaynak: AA