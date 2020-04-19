Sokağa çıkma kısıtlamasında teraslarında keyif yaptılar

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarıya çıkamayan vatandaşlar, teraslarında güzel havanın tadını çıkardı.

Sokağa çıkma kısıtlama kararının ardından İstanbul'da meydanlar boş kalırken, vatandaşlar teras katlarında güneşli havanın tadını çıkardı. Havadan çekilen görüntülerde bazı aileler çocukları ile birlikte teraslarında sahili izlerken, bazı aileler ise çocukları için şişme havuza su doldurup güneşli havanın tadını çıkardı. Balkon ve çatılara masa kurup yemek yiyen aileler de güneşli havayı evlerinde böyle değerlendirdi.

Kaynak: İHA