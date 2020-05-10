Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polise yakalanınca aracını yakmaya çalıştı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve ekiplere yakalanınca ehliyetsiz kullandığı aracı yakmaya çalışan kişiye 10 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, 16 PF 715 plakalı otomobili kullanan İ.B. (30), Yeniceköy Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta, polis ekiplerince durdurulan araçtan inen İ.B. kaputunu açtığı otomobilini çakmakla yakmaya çalıştı.

Bu sırada polis ekiplerince yakalanan İ.B'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 10 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA