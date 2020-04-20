Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Şirinevlerliler sokağa döküldü

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesin ardından Şirinevler'de vatandaşlar sokağa döküldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından Şirinevler'de vatandaşlar sokağa döküldü. Şirinevler Meydanı'nda oluşan yoğunluk kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA