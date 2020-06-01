Sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdi! Şehirler arası otobüs seferleri başladı

Normalleşme sürecinde şehirler arası seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibariyle sona ermesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar otobüs terminallerine yöneldi ve uzun bir aradan sonra tekrar şehirler arası otobüs seferleri yapılmaya başlandı.