Sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdi! Şehirler arası otobüs seferleri başladı
Normalleşme sürecinde şehirler arası seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibariyle sona ermesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar otobüs terminallerine yöneldi ve uzun bir aradan sonra tekrar şehirler arası otobüs seferleri yapılmaya başlandı.
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01 Haziran 2020 Pazartesi 08:50
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