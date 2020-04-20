Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Kadıköy Meydanı boş kaldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Kadıköy Meydanı sessizliğini sürdürmeye devam etti. Boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

Haftasonu için yeniden geçerli 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da yaşanan sessizlik devam etti. Normal zamanlarda Kadıköy meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar evde kal çağrısına uyarak boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.

Kaynak: İHA