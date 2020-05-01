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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun'da caddeler sessizliğe büründü

SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları da boş kaldı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir...

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun'da caddeler sessizliğe büründü

SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları da boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Samsun'da kısıtlamayla görevli kolluk kuvvetleri dışında sokak ve caddeler boş kaldı. Geçiş güzergahındaki kentte kara yolları da boşaldı.

Trafik polisleri kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA




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