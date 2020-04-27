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Sokağa çıkma yasağı bitince İstiklal'e geldiler

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti.

Sokağa çıkma yasağı bitince İstiklal'e geldiler

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesin akın etti. Caddede yürüyüş yapan vatandaşlardan bazılarında maske bulunurken bazılarının maske takmadığı gözlemlendi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA




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