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  3. Sokağa çıkma yasağı bitince vatandaşlar yine AVM'lere akın etti!

Sokağa çıkma yasağı bitince vatandaşlar yine AVM'lere akın etti!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Alışveriş Merkezlerinin (AVM) saat 11.00 ile 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterilmesine karar verilmişti. Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar kısıtlama ardından bugün açılan AVM’nin önünde kuyruk oluşturdu.

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20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:51

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