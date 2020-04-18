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  3. Sokağa çıkma yasağı denetiminde uzun araç kuyrukları oluştu

Sokağa çıkma yasağı denetiminde uzun araç kuyrukları oluştu

İZMİT'te, sokağı çıkma yasağından muaf olanların bulunduğu araçlar, polisin denetim yaptığı yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Sokağa çıkma yasağı denetiminde uzun araç kuyrukları oluştu

İZMİT'te, sokağı çıkma yasağından muaf olanların bulunduğu araçlar, polisin denetim yaptığı yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kocaeli'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri denetimlerde bulundu. Kentin en işlek caddelerine kurulan polis kontrol noktalarında, dışarıda bulunan kişilerin araçları durdurularak, denetim yapıldı. Denetimlerde, sokağa çıkma yasağı ihlalinde bulunan kişilere idari para cezası uygulandı.

D-100 Karayolu'nda yapılan uygulamalarda, sokağa çıkma yasağı kararı dışında bulunan ve işlerine gitmek isteyen kişilerin bulunduğu araçlar durduruldu. Denetim nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaynak: DHA




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