Sokağa çıkma yasağı günlerinde kan bağışına destek

Malatya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, Kızılay'a kan bağışı yapmak için evlerinden özel olarak alınarak bağış yapıyorlar.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte kan bağışçı sayısında da ciddi azalma yaşanırken, Kızılay Kan Merkezlerinde alınan yeni önlemlerle kan bağışı yapılması sağlanıyor. 30 büyükşehirde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya'da da vatandaşlar evlerinden çıkmazken, Kızılay Malatya Kan Merkezi yetkilileri kan bağışında bulunmak isteyen bağışçıları evlerinden özel izinle alarak yeniden evlerine bırakıyor.

Kızılay'ın bağış çağrısına uyan Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı ve başkan vekili Selim Pilten de Kızılay'ın aracı ile geldiği kan merkezinde kan bağışında bulundu. Başkan Pilten, ülke olarak zor bir dönemden geçilen bu süreçte kan bağışı kampanyasına vatandaşların da destek olmasını istedi.

Sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde kan bağışı yapılması konusunda tüm kolaylıkların sağlandığını da ifade eden Pilten, yetkililere teşekkür etti.

Evlerinden özel olarak kan merkezinin araçları ile alınarak getirilen vatandaşlar da, bağış kampanyasına herkesin destek vermesini istedi.

Bu arada, sokağa çıkma yasağı kapsamında görevli olan polis memurları da Kızılay Kan Merkezine gelerek kan bağışına destek verdiler.

Malatya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Barış Turan'da sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde kan bağışı yapmak isteyen Malatyalıların 326 27 66 nolu telefondan kendilerine ulaşarak bağış yapmak istediklerini ve bu kapsamda da vatandaşların evlerinden alınarak yeniden güvenli bir şekilde evlerine bırakıldığını dile getirdi.

Kaynak: İHA