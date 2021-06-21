Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkıp kalkmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Bu kapsamda Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? | Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığını duyurdu.

"1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

Cumurubaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre; sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere tümüyle kalkıyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLMAASI VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre; kısıtlamalar 1 Temmuz itibariyle kalkacak.