Sokağa çıkma yasağı nasıl kaldırıldı? İşte yaşananlar...

Cuma günü gece saatlerinde İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Kararın ardından kısa bir süre geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından açıklamada bulunarak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmişti. Vatandaşlar yasağın kalkmasından memnun olurken, son 48 saatte yaşananlar da merak konusu oldu.

BAKAN KOCA, KISITLAMA TAVSİYE ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısındaki artış dolayısıyla önceki gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili tavsiye kararını iletti. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı gece yarısı bir genelge hazırlayarak yayımladı. Yasakla, hareketliliğin en fazla olduğu hafta sonu insanların toplu olarak cadde, sokak, sahil, parklara inmelerin önüne geçilmesi hedeflendi.

'VİRÜS BİTTİ' ALGISININ ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENDİ

Ayrıca seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla büyükşehirlerden diğer illere geçişlerde yaşanan yoğunluğun da zamana yayılması planlandı. Vaka sayısındaki kısmi artış da göz önüne alınarak toplumda oluşan "Virüs bitti" algısının da önüne geçilerek, "Virüsün devam ettiği, kural ve tedbirlere uyulmasının önemi" de tekrar hatırlatılmak istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti

VATANDAŞLAR CİMER'İ MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Hürriyet'in haberine göre, genelgenin açıklanmasının ardından CİMER ve sosyal medya üzerinden esnaf ve vatandaşlar yoğun bir mesaj trafiği başlattı. Başta uçak olmak üzere, yüksek hızlı tren ve otobüslerle yolculuk yapmak için on binlerce kişinin hafta sonuna bilet aldığı, tatil beldelerinde rezervasyonlar yaptığı belirlendi. Yasak nedeniyle bu kişilerin mağduriyeti ortaya çıktı.Yine 1 Haziran'da tekrar hizmete başlayan restoran, lokanta, kafe gibi işletmelerin de hafta sonunda yasak olmayacağını planlayarak ürün ve malzeme aldığı, yasak durumunda alınan bu ürünlerin bozulmasıyla oluşacak mağduriyetler de gündeme geldi.Sosyal ve ekonomik olarak oluşacak mağduriyetlerin önüne geçmek için çözüm yolları arandı.

ERDOĞAN, YASAK KARARINI KALDIRDIĞINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgın döneminde, milleti koronavirüsten korumak için çok sayıda tedbirin hayata geçirildiğini anımsattı. Bunlardan birinin de tüm Türkiye'de veya belirli illerde uygulanan sokağa çıkma sınırlamaları olduğunu belirten Erdoğan, "Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlara kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının önerisi ve İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bu hafta sonu da 15 ilde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağının dün gece ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."