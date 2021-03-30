Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda pandemi kısıtlamalarında yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararların açıklanmasının ardından 81 il valiliğine genelge gönderildi. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı var? soruları merak edilmeye başlandı. Detayları sizler için haberimizde derledik...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

“Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi“ konulu genelgede yeniden düzenleme yapıldı. Koronavirüs haritasında renk grubuna göre illerde yasak kararları uygulanacak. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 5.00 olarak haftanın her günü uygulanacak ve yasaklar 30 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilecek. Hafta sonu yasakları ise yüksek riskli illerde cumartesi ve pazar günleri olacak. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde sokağa çıkma yasağı 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanmaya başlayacak.

HANGİ ŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Şehirlerin renk haritasına göre uygulanacak olan yasaklar kapsamında illerin risk durumları önem arz ediyor. İşte risk grubuna göre iller;

Düşük risk grubunda yer alan iller: Şırnak

Orta risk grubu iller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van

Yüksek risk grubu iller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

Çok yüksek risk grubu iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak,