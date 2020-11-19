Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek son dakika?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yeni tedbirleri duyurdu. Buna göre 22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı başlatılacak. Yeni tedbirlerin açıklanmasının ardından vatandaşlar yasaklar hakkında bir çok kafa karışıklığı yaşamaya başladı. Örneğin yasağın saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Bir çok kişi yasakların başlayacağı saati karıştırıyor. İşte tüm bu kafa karışıklarına son. Peki Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak son dakika?

ARALIK 2020 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Sokağa çıkma yasağı 21 Kasım 2020 tarihinde akşam 20.00 itibariyle başlayacak. 22 Kasım sabah saat 10:00 itibariyle sonra erecek.

Ardından 22 Kasım akşam saat 20.00'da yeniden sokağa çıkma yasağı başlayacak. 23 Kasım Pazartesi, sabah 05.00'da sona erecek. Vatandaşlar Pazartesi günü sabah 5'ten itibaren işlerine gidebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?