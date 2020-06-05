Sokağa çıkma yasağı neden iptal edildi? Hangi illerde yasak devam edecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece açıklanan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasını iptal ettiğini twitter hesabından açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti" dedi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Haftasonu olacak sokağa çıkma yasağının iptalinin ardından vatandaşlar kararın neden iptal edildiğini araştırmaya başladı. Peki Erdoğan sokağa çıkma yasağını neden iptal etti?

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Erdoğan, vatandaşlardan gelen değerlendirmeler üzerine kararı iptal ettiğini dile getirdi.