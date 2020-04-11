Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

Korona virüs nedeniyle haftasonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı hayata geçirildi. Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı. Köprüden çok az sayıda otomobilin geçiş yaptığı görüldü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 2 gün boyunca sürecek yasağın Cumartesi günü saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle İstanbul sokakları ve yollar boş kaldı. Gün içerisinde çok sayıda otomobilin geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sokağa çıkma yasağıyla adeta boş kaldı. Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağın nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA