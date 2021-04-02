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  3. Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul trafiği felç oldu: Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul trafiği felç oldu: Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul trafiği adeta felç oldu. Yasaklara takılmak istemeyen vatandaşlar, geç saatlere kalmadan işlerini halletmek için yollara koyuldu. Hal böyle olunca da trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 70'e ulaştı. Hafta sonu uygulanacak olan iki günlük yasaklardan önce trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan yasak öncesinde vatandaşlar yollara döküldü. İşini geç saate bırakmak ve ceza yememek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluğa sebep oldu. 

YOĞUNLUK ERKEN SAATLERDE BAŞLADI

İstanbul trafiği felç oldu: Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yeni kısıtlamalar hayatımıza girdi. Yasakların  yarın başlayacak olması nedeniyle, sokaklarda büyük yoğunluk en üst seviyelere ulaştı. Erken saatlerde başlayan yoğunluk, uzun araç kuyruklarına neden oldu. İBB yoğunluk haritasında yoğunluk oranı yüzde 68 olarak kayıtlara geçti.

 

İstanbul trafiği felç oldu: Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul genelinde ortaya çıkan trafik yoğunluğu sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Özellikle Göztepe D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda yaşanan yoğunluk dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 69’a ulaştı.

İstanbul trafiği felç oldu: Yoğunluk yüzde 70'e ulaştıİstanbul trafiği felç oldu: Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

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