Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son açıklamada "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az." ifadelerini kullandı.

Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 7 Ağustos'ta 56 bin 726 test yapıldı, 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1028 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 221 bin 574 oldu.Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, vaka sayısı 238 bin 450, vefat sayısı 5 bin 813 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.

Pandemi bilançosunun ağırlaşmasıyla en çok merak edilen konuların başında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı. Bakan Soylu konuya ilişkin net yanıt verdi. İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya açıklık getirdi ve ''Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.'' dedi.

Bakan Soylu, özellikle toplu taziye geleneğini uzun zamandır sürdüren Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlara toplu taziyeleri bırakmaları çağrısında bulundu.

Toplu taziyeler bırakıldığı takdirde salgının yayılmasının engellenebileceğine dikkati çeken Soylu, "Düğünlerde, nişanlarda, toplu taşımalarda dikkat edelim. Burada belediyelerimize de büyük bir sorumluluk düşüyor. İdare dediğin tek bir parçadan oluşan bir yapı değildir. Belediyelerimiz, muhtarlarımız, esnaf teşkilatları, ticaret odalarımız idarenin bütünlüğü içerisinde. Hep beraber sorumluluk içindeyiz. Herkes elinden geleni ortaya koyarsa samimiyetle bu meselenin üzerinden geliriz düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.