Sokağa çıkma yasağı sona erdi

10 Nisan 2020 Cuma günü saat 24:00 itibariyle başlayan yasak 12 Nisan 2020 Pazar günü 24:00’te sona erdi.

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere genelge gönderildi. Genelgeye göre, 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 12 Nisan 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

VATANDAŞLAR KARARA UYDU

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri bünyesinde 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, alınan karara yüksek oranda uyum sağladığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKANLARA 7.799.589 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında; Emniyet teşkilatımız tarafından 25 adli, 3.429 idari işlem yapılmış, toplamda 7.799.589 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 251 idari işlem uygulanmış olup 606.717 TL para cezası kesilmiştir." ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HER HAFTA SONU MU OLACAK?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir tabii ki. Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek. Bunun için de alınabilecek önlemin en basiti sokağa çıkma yasağı. İnsanlar nefes alıyorlarsa ve teması kesmiyorlarsa başkasına bulaştırma riski her zaman var. Diğer illerde yasak olup olmayacağı incelenir. Gerekiyorsa diğer illerde de yapılabilir.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI

VATANDAŞLAR ALINAN KARARA UYUM GÖSTERDİLER

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde bulunan 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamına yakınının alınan karara evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum gösterdiği belirtilerek, "Vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

24 BİN 88 KİŞİYE ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bazı illerde sokağa çıkma yasağı kararına uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ayrıca 31 ilimizdeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken, market, süpermarket, büfe vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır.

Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca bu konuda 31 ilin valilikleri ve kolluk birimlerine gerekli talimat verilmiştir.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTININ SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI DEVAM EDİYOR

Kovid 19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir.

Vatandaşlarımızdan yaşadığımız pandemi süreci sona erene ve hayatın normal akışına dönünceye kadar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Kovid-19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız.

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