Sokağa çıkma yasağı sonrası Bayrampaşa'daki meyve ve sebze halinde hareketlilik

İSTANBUL'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinde sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle son buldu. Yasağın kalktığı ilk günün sabahında Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde hareketlilik yaşandı. Pazarcı, market esnafı hale mal almaya geldi. Hem hal içinde hem de hal dışında araç yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: DHA