Sokağa çıkma yasağı var mı? Vaka sayılarında yaşanan ani artışla birlikte vatandaşlar yasakların yeniden gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Bir dönem uygulanan sokağa çıkma yasağının yeniden gelip gelmeyeceğine dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, son noktayı koydu. Peki Sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilen o soruların cevabı...

Sokağa çıkma yasağı uygulaması koronavirüs önlemleri kapsamında bir dönem uygulanmış ve vaka sayılarındaki artışın azalmasıyla yeniden kaldırılmıştı. Ancak son açıklanan verilerde vaka sayılarındaki yükselme vatandaşları tedirgin etti.

Sosyal medyada dolaşan “sokağa çıkma yasağı genelgesi” ise İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yeniden gündeme gelen Sokağa çıkma yasağı konusu ile ilgili vatandaşları yanıltmak amacıyla ortaya atılan sahte belgeler hakkında İsmail Çataklı açıklamada bulundu.

İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur.

* Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır.

* Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına yönelik herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.