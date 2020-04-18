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  3. Sokağa çıkma yasağına rağmen at arabasıyla hurda topladı, cezayı yedi

Sokağa çıkma yasağına rağmen at arabasıyla hurda topladı, cezayı yedi

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen at arabasıyla hurda toplayan G.B.'ye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Sokağa çıkma yasağına rağmen at arabasıyla hurda topladı, cezayı yedi

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen at arabasıyla hurda toplayan G.B.'ye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren 31 ilde uygulamaya konulan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetimlerini artırdı. Kentin çeşitli noktalarında uygulama yapan ekipler, at arabasıyla hurda toplayan G.B.'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL para cezası kesti. At arabası ise, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

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Kaynak: DHA




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