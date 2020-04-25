Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'a misafirliğe gitti!
Ozan Güven, sokağa çıkma yasağına uymadı! Geçtiğimiz günlerde evinin önünde çekim yapıyorlar diye muhabirlere sinirlenen Güven, kız arkadaşıyla birlikte bir iki sokak ötedeki Cem Yılmaz’ın villasına misafirliğe gitti. Dönüş yolunda ise hızlı adımlarla evine girdi.
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25 Nisan 2020 Cumartesi 10:36
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