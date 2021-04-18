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  3. Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kısıtlamayı suiistimal eden ikamet sahibi yabancılara yönelik "ikametini iptal ederim" açıklamasının ardından Antalya'da polis bugün dünyaca ünlü sahilde denetim yaptı. Polis, sahilde güneşlenip denize giren turistlerin tek tek pasaport ve ikametgahını sorguladı.

Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

Antalya'da termometreler nisan ayının ortasında 32 dereceyi gösterdi. Bunun üzerine kısıtlamadan muaf tutulan turistler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı turistler bol bol güneşlenip denize girerken, bazıları da sahil bandında spor yapmayı tercih etti. Hava sıcaklığının artışından dolayı sahildeki turist artışı göze çarptı. Sahilin otellere yakın bölgelerinde turist yoğunluğu oluştu.

BAKAN AÇIKLAMASINDAN SONRA SIKI DENETİM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sokağa çıkma kısıtlamasını pasaportunu göstererek suistimal eden ikamet sahibi turistlere yönelik "ikametini iptal ederim" açıklamasının ardından ise öğleden sonra 7 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Sahili'nde polis sıkı denetim gerçekleştirdi. Sahile inen ekipler, güneşlenip denize giren turistlerin pasaportlarını ve yerleşik olup olmadıklarını denetledi. Pasaportunu otelinde unutan turistler otellerine gönderilirken, ülkeye yeni giriş yapmış ve vizesi bulunan turistler sorgulamanın ardından tatillerine devam etti. Polis, yoğunluk oluşan bölgelerde denize girmeyen turistlere de maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

Sokağa çıkma yasağında deniz keyfi yapıyorlar! Turistlere pasaport denetimi

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