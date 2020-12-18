Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı ?Yasakta eczaneye gidebilir miyim? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dahilinde vatandaşlar tarafından eczanelerin kaçta açılıp kapanacağı merak konusu oldu. Peki Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı ?Yasakta eczaneye gidebilir miyim? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında belirlenen saatlerde uygulanan yasaklardan, üretimin aksamaması adına bazı sektörler ve kişilerin muaf tutulması üzerine vatandaşların kafasında soru işaretlerine sebep oldu. Bu kapsamda eczanelerin sokağa çıkma yasağında açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı ?Yasakta eczaneye gidebilir miyim? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığının yayınladığı koronavirüs genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde eczaneler vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.
Nöbetçi eczaneleri görmek için linke tıklayınız.
YASAKTA ECZANEYE GİDEBİLİR MİYİM?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; hafta sonu 28-29 Kasım belirli saatlerde uygulanacak olan yasaklar kapsamında Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri sokağa çıkma yasağının dışında tutuluyor.
Yasakta hastane izni | Yasakta acile gidilir mi?
KAPANIŞ SAATİ | ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Yayımlanan güncel genelgeye göre; eczaneler hafta sonu açık olacak.
İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer almıştı.
Yasakta taksiler çalışıyor mu? Hafta sonu taksiler çalışacak mı?
Sağlık kuruluşları niteliğinde olan eczaneler, yasaktan muaf tutulan işletmeler arasında yer alıyor ancak pazar günleri, yasak olmasa dahi eczaneler kapalı olduğundan yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.
Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? Uzmanlar tarih verdi
Genelge kapsamında uygulanacak diğer yasaklar ise şöyle:
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.
Hafta sonları balıkçı/balık tezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.
Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.
Daha önce illere gönderilen genelge ile 1 Mart 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerde genel kurul dahil etkinlikler ertelenmişti. Bu kapsama sendikaların yapacağı genel kurul dahil etkinlikler de eklendi.
Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılacak, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacak.
Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak. Bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecek.
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca bu kararlar ivedilikle alınacak.
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.