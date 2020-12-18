Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında belirlenen saatlerde uygulanan yasaklardan, üretimin aksamaması adına bazı sektörler ve kişilerin muaf tutulması üzerine vatandaşların kafasında soru işaretlerine sebep oldu. Bu kapsamda eczanelerin sokağa çıkma yasağında açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı ?Yasakta eczaneye gidebilir miyim? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı koronavirüs genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde eczaneler vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

Nöbetçi eczaneleri görmek için linke tıklayınız.

YASAKTA ECZANEYE GİDEBİLİR MİYİM?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; hafta sonu 28-29 Kasım belirli saatlerde uygulanacak olan yasaklar kapsamında Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri sokağa çıkma yasağının dışında tutuluyor.

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Yayımlanan güncel genelgeye göre; eczaneler hafta sonu açık olacak.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer almıştı.

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Sağlık kuruluşları niteliğinde olan eczaneler, yasaktan muaf tutulan işletmeler arasında yer alıyor ancak pazar günleri, yasak olmasa dahi eczaneler kapalı olduğundan yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.

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Genelge kapsamında uygulanacak diğer yasaklar ise şöyle: