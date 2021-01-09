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  3. Sokağa çıkma yasağında hayatı karardı! Karşı kaldırıma geçemeden canından oldu

Sokağa çıkma yasağında hayatı karardı! Karşı kaldırıma geçemeden canından oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 karayolunda yabancı uyruklu bir kişi sokağa çıkma kısıtlamasında yolun karşısına geçmeye çalışırken süratle gelen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sokağa çıkma yasağında hayatı karardı! Karşı kaldırıma geçemeden canından oldu

Kocaeli'nde 36 yaşındaki Sayed Fazel, kısıtlamanın ilk gününde süretli bir aracın çarpması sonucu can verdi. Durumu görenlerin ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri cesedi morga kaldırırken kaçan araç sürücüsüyle ilgili polis arama çalışmalarına başladı.

Kartepe D-100 karayolu Eşme mevkisi Ankara istikametinde sabah 07.15 sıralarında meydana gelen olayda Sayed Fazel (36) adlı Afganistan uyruklu şahıs, Eşme D-100 karayolu İstanbul istikametinden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolun orta kısmına geldiğinde seyir halinde süratle gelen plakası ve modeli belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak orta refüje düştü.

Sokağa çıkma yasağında hayatı karardı! Karşı kaldırıma geçemeden canından oldu

SÜRÜCÜ KAÇTI

Çarpma sonucu Fazel, feci şekilde can verirken kazaya karışan otomobil ise kaçarak gözden kayboldu.
Kazayı görenler durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sayed Fazel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sokağa çıkma yasağında hayatı karardı! Karşı kaldırıma geçemeden canından oldu

POLİS YAKALAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Fazel’in cansız bedeni jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza alanında bulunan araç parçalarından ön kısmı parçalandığı ve otomobil olduğu belirlenen kaçan aracı yakalamak için inceleme başlattı.

Sokağa çıkma yasağında hayatı karardı! Karşı kaldırıma geçemeden canından oldu

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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