Sokağa çıkma yasağında komşulara müzikle moral

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan Engin Sarı (45) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmayan komşularına moral olması amacıyla evinin çatısından mini konser verdi.

İlçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde yaşayan ve müziğe ilgi duyan Sarı, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan komşularına sürpriz yapmak istedi.

Evinin çatısına kurduğu ses sistemiyle sevdiği sanatçıların şarkılarını komşuları için seslendiren Sarı, çevreden gelen istek şarkılarını da geri çevirmedi.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte dayanışma içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Yaptığı sürprizle komşularının mutlu ettiğine inandığını dile getiren Sarı, "Birbirimize destek olmak zorundayız. Benim içimden gelerek yaptığım bir şeydi. Komşularım çok beğendi. Buna benzer etkinliklerimi sürdüreceğim." diye konuştu.





Kaynak: AA