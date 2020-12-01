Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? | Hafta sonu market çalışma saatleri, market açılış saatleri

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün neden olduğu salgın kapsamında, ülkemizde pozitif vaka sayısı 30 bin sınırını aştı. Aniden yükselen vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla toplanan Kabine üyeleri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri kapsamında hafta içi 21.00'den sonra ve cuma günleri 21.00 - pazartesi günü 05.00 saatleri arasında karantina uygulaması başlattı. Bu hafta sonu ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, birçok soruyu beraberinde getirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Geçtiğimiz haftalarda alınan hafta sonu belirli saatlerde kısıtlama uygulaması kararının, pozitif vaka sayılarında etkili olmaması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla, hafta sonu tam kapanmaya gidilmesi kararı alındı. Daha önce mart ayında uygulanan tam kapanma yönteminde, bulaş riskini azaltarak pozitif vakaların sayısının düşürülmesi planlanırken vatandaşlar bazı temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda dışarı çıkıp çıkamayacağını merak ediyor.

Bazı meslek gruplarına uygulanmayacak olan kısıtlama kararları dahilinde, yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde cuma günleri saat 21.00'de başlayacak olan yasak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak.

İlk uygulama, 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te bitecek. Genelgeye göre, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler belirli saatler arasında faaliyet gösterebilecek ve vatandaşlar, açık olan dükkanlara (yalnızca yürüme mesafesinde olan yerlere) gidebilecek.

HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Genelgeye göre, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu kapsamda vatandaşlar, evlerine yakın mesafedeki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere yürüyerek gidip ihtiyaçlarını alabilecekler.

MARKET AÇILIŞ SAATLERİ

"Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kısıtlamaya ilişkin ilk uygulama bugün (1 Aralık Salı) saat 21.00'de başlayıp yarın saat 05.00'te bitecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

Sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde, genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek, özel araçla şehirler arası seyahat, izne tabi olacak.

Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Genelge kapsamında yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak.