Cumhurbaşkanlığı hükümet toplantısında alınan kararlar seyrinde Koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Bu tedbirler kapsamında, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, yarın 20.00'de kapanacak, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında ise açık olacak. Gıda ihtiyacını sağladığımız restoranların bu uygulamada çalışma şekli merak edilirken vatandaşlar tarafından sokağa çıkma yasağında restoranlar açık mı? Restoranlar paket servis yapabilir mi? Paket servisi ne zaman başlayacak? soruları aratıldı. İşte konuyu aydınlatacak detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA RESTORANLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen "Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler" konulu genelgede, " Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir." ifadelerine yer verildi. Bu doğrultuda ise:

-Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00- 20.00 saatleri arasında ise yalnızca paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

RESTORANLAR PAKET SERVİSİ YAPABİLİR Mİ ? PAKET SERVİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeme içme üzerine kapalı olacak işletmeler paket servis yapabilecek. Ancak paket servis ve gel- al uygulaması için belirlenmiş saat aralığı bulunmakta. Sunulan genelgeye göre paket servis, gel- al için belirlenen saatler şu şekilde:

-Restoran, lokanta veya online yemek sipariş olan işletmelerde saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

-Şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde gıda ihtiyacını karşılamak için var olan işletmeler ise bu kısıtlamalara istisnai olarak tabi tutulmayacak.