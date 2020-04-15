Bir meslek grubu daha sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 31 ilde tedbir amaçlı hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tarım ve hayvancılık ile uğraşanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak." ifadesini kullandı.

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