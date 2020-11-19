Merkez Bankasının Faiz kararı ne olacak? BİST 100 güne düşüşle yatay başladı 19 Kasım 20202021 yılbaşı bileti ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ne kadar? Milli piyango büyük ikramiye 2021Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası muhtemel rakipleri kimlerdir?Sokağa çıkma yasağından şehirlerarası seyahatler etkilenmeyecek19 Kasım spor manşetleri | Günün spor manşetleriGökhan Özen ve eski eşi Selen Sevigen arasında kriz giderek büyüyor!Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek son dakika?Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun yakalandıTürkiye, Uluslar C Ligi'ne düştü!2020-2021 Silivrispor, Modafen maç özeti, maç sonucu
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Sokağa çıkma yasağından şehirlerarası seyahatler etkilenmeyecek

Sokağa çıkma yasağından şehirlerarası seyahatler etkilenmeyecek

Otobüs ve uçak bileti olan vatandaşlar, yolculuk tarihleriyle sınırlı olmak kaydıyla, hafta sonuna denk gelse dahi sokağa çıkma yasaklarından etkilenmeyecek.

Sokağa çıkma yasağından şehirlerarası seyahatler etkilenmeyecek

Obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, otobüs ve uçak bileti olan vatandaşlar, yolculuk tarihleriyle sınırlı olmak kaydıyla, hafta sonuna denk gelse dahi sokağa çıkma yasaklarından etkilenmeyecek. Yolcular, yolculuk belgelerini, biletlerine ait görüntüleri ya da rezervasyon kodlarını ibraz ederek otogar, terminal ve havaalanlarına gidiş-dönüşlerini gerçekleştirebilecek.

Hafta içi belli saatler haricinde sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar da şehirlerarası otobüs ve uçak yolculuklarını gerçekleştirebilecek. Şehirlerarası otobüs seferleri ve uçuşlar planlandığı şekilde devam edecek. Verilen bilgiye göre, şehirlerarası otobüs ve uçak biletlerine olan taleplerin özellikle hafta sonlarında artması bekleniyor.​​​​​​​

Sokağa çıkma yasağından şehirlerarası seyahatler etkilenmeyecek

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT