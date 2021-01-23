Sokağa çıkma yasağını delen turistlere ceza yağdı

Koronavirüs salgınının henüz etkisini yitirmediği şu dönemde, hafta sonu sokağa çıkma yasakları da uygulanmaya devam ediyor. Mart ayına kadar sürmesi beklenen bu sokağa çıkma yasaklarında, turistlere yasak uygulanmıyor. İstanbul'un en kalabalık caddelerinden İstiklal Caddesi'de turistlere kaldı. İstiklal Caddesi'ne gelen maskesiz ve sigara içen turistlere ceza yağdı.

EKİPLER DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Korona virüs nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında Taksim turistlere kaldı. Sokağa çıkma izinleri bulunan turistler Taksim'e gelerek güzel havanın tadını çıkardı. Bazı turistler köpekleriyle bazı turistler elinde kolonuyla müzik dinleyerek İstiklal Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi. Öte yandan, bazı turistler de Taksim Meydanı'nda kuşlara yem verdi.

Polis ekipleri de kısıtlama kapsamında uygulamalarını gerçekleştirdi. Türkiye'nin en kalabalık meydanlarından Taksim Meydanı'nda kısıtlama kurallarına çoğunluğun uyulduğu görüldü.

Bazı turistlere ise maskesiz dolaştığı ve sigara kullandığı için polis tarafından 900 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler maskesi olmayan turistlere maske dağıttı.