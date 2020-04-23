Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da sessizlik

Ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı. sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Kadıköy meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BOŞ KALDI

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul’da kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.