Sokağa çıkma yasağının ardından Van sokakları sessizliğe büründü

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kentteki birçok noktada sıkı denetimler yaptı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van'da, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildiğini ilan etmesinin ardından kent, sessizliğe büründü. Ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olan çalışanlar dışında, kimsenin dolaşmasına izin vermedi. Polis ekipleri, kentteki birçok kontrol noktasında da sıkı denetimler yapıyor. Ekipler, seyahat belgesi olmayanları geri çevirip, geçişlerine izin vermiyor.

Apartman görevlisi Fuat Şimşek, 65 yaş üstü vatandaşlara fırından ekmek alıp, evlerine götürürken, fırın işletmecisi Abdulhaluk Pulat ise dün akşam büyük yoğunluk olduğunu belirterek, "Yasak başlamadan önce dün akşam fırında insan yoğunluğu vardı. Fırında neredeyse ekmek kalmadı. Bugün de çok az sayıda vatandaşın gelip ekmek aldığını görebiliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA