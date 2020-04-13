SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL 

Sokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.

Görüntü dökümü:

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-Benzinciler önündeki kuyruktan görüntü

-Mecidiyeköy yollardan detay

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA