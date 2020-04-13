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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL 

Sokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL 

Sokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.

Görüntü dökümü:

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-Benzinciler önündeki kuyruktan görüntü

-Mecidiyeköy yollardan detay

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA




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