SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKMASININ ARDINDAN İSTANBUL
Sokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.
Sokağa çıkma yasağının saat 00.00'dan itibaren kalkmasının ardından vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını gidermek için açık olan benzinciler önünde kuyruk oluşturdu.
Görüntü dökümü:
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-Benzinciler önündeki kuyruktan görüntü
-Mecidiyeköy yollardan detay
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
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