Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar alışverişe çıktı

Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak alışveriş yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak açık olan büfelerden alış veriş yapmaya başladı. Taksi şoförleri de plaka uygulamasına kaldığı yerden devam ederek çalışmaya başladı.

Kaynak: İHA