SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA BİRLİKTE POLİS DENETİMLERE BAŞLADI (1)

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı başladı. İstanbul polisi birçok bölgede kurduğu uygulama noktasıyla denetimlerde bulunuyor. Ekipler, yoldan geçen araçları tek tek çevirip, izinleri olup olmadığını kontrol ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Havadan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimler

-Beşiktaş'taki denetimlerden görüntüler

-Şirinevler'de sokaklardan görüntüler

Kaynak: DHA