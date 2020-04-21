Sokağa çıkmaları kısıtlandı ama ekmek parası için çalışıyorlar

Yeni tip korona virüs nedeniyle 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasına rağmen Adana'da yaşı küçük çocuklar sokaklarda atık kağıt topluyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz haftalarda önce 65 yaş üstünün, daha sonra 20 yaş altının sokağa çıkması yasaklanmıştı. Ancak Adana'da atık kağıt toplayarak ailelerinin geçimine yardımcı olan çocuklar, sokak sokak gezerek atık kağıt toplamaya devam ediyor. Ziyapaşa Bulvarında yaşları 8 ile 15 arasında değişen çocuklar, basın mensuplarının kendilerini görüntülediğini görünce kaçmaya başladılar. Çocuklar, el arabalarıyla ara sokaklara kaçıp izlerini kaybettirdiler.

Kaynak: İHA