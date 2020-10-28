Sokağa dönüş yapacaktı! Oyun oynayan 6 yaşındaki çocuğu altına aldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil sokağa dönüş yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki çocuğu aracın altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.