Sokak çocuklarına bir grup gönüllü tarafından kıyafet desteği yapıldı

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in koordinatörlüğünde İstanbul'dan bir grup gönüllü topluluğu tarafından gönderilen bot ve montlar, sokakta cam silme, tartıcılık, boyacılık, mendil ve su satma gibi işlerde çalıştığı tespit edilen çocuklara dağıtıldı.

Dağıtım etkinliğine İl Müdürü Tarık Kuşman, mobil ekip görevlileri ve çocuklar yararına kampanyalar düzenleyen "Umutlu Yarınlar Van" sosyal medya hesabı yöneticisi Van Gönüllüsü Aylin Koç da katıldı. Faaliyet ile ilgili açıklama yapan İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, sokakta çalıştığı mobil ekiplerince tespit edilen çocuklara yapılan bu yardımı İstanbul'dan Neşe Uygun isimli bir hanımefendinin organize ettiğini, kendi dostlarını harekete geçirerek yaklaşık yüz miniğin kışın ayaklarının ve bedenlerinin üşümesine engel olduklarını ve onlar için bir mutluluk kaynağı olduklarını ifade etti. Çocukların oldukça keyifli oldukları gözlenen etkinlik, gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi.