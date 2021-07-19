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  3. Sokak düğününde maganda dehşeti! Havaya ateş açtı, 1'i çocuk 10 kişi yaralandı

Sokak düğününde maganda dehşeti! Havaya ateş açtı, 1'i çocuk 10 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir sokak düğünde adı bilinmeyen bir magandanın av tüfeğiyle havaya ateş açması sonucu biri çocuk 10 kişi yaralandı.

Sokak düğününde maganda dehşeti! Havaya ateş açtı, 1'i çocuk 10 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Esenler Mahallesi'ndeki bir sokak düğünden meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir kişi av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle biri çocuk 10 kişi yaralandı.

 

Sokak düğününde maganda dehşeti! Havaya ateş açtı, 1'i çocuk 10 kişi yaralandı

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından  Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düğün ise olay nedeniyle sona erdi. 

Sokak düğününde maganda dehşeti! Havaya ateş açtı, 1'i çocuk 10 kişi yaralandı

GÖZALTINA ALINDI

Tüfeği ateşleyen şüpheli Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

Sokak düğününde maganda dehşeti! Havaya ateş açtı, 1'i çocuk 10 kişi yaralandı

Tayfun Altuntaş
Editör
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