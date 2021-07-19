Sokak düğününde maganda dehşeti! Havaya ateş açtı, 1'i çocuk 10 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir sokak düğünde adı bilinmeyen bir magandanın av tüfeğiyle havaya ateş açması sonucu biri çocuk 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Esenler Mahallesi'ndeki bir sokak düğünden meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir kişi av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle biri çocuk 10 kişi yaralandı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düğün ise olay nedeniyle sona erdi.
GÖZALTINA ALINDI
Tüfeği ateşleyen şüpheli Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.