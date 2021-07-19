Sokak düğününde maganda dehşeti! Havaya ateş açtı, 1'i çocuk 10 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Esenler Mahallesi'ndeki bir sokak düğünden meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir kişi av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle biri çocuk 10 kişi yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düğün ise olay nedeniyle sona erdi.

GÖZALTINA ALINDI

Tüfeği ateşleyen şüpheli Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.