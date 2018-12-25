Sokak hayvanları için harçlıklarını biriktiriyorlar

Bartın'da ortaokul öğrencileri sokak hayvanlarının mama ve barınak ihtiyacını gidermek ve ilgili kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla "Minik kalpler hayvan dostlarıyla el ele" projesi ile harçlıklarını kendi yaptıkları kumbaralarda biriktirmeye başladı.

Bartın'da İMKB Ortaokulu Engellilerle Dayanışma Kulübü öğrencileri sokak hayvanlarının mama ve barınak ihtiyacını gidermek ve ilgili kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla harçlıklarını kendi yaptıkları kumbaralarda biriktirmeye başladı. Engellilerle Dayanışma Kulübü Rehber Öğretmeni Şennur Akcan Aydemir rehberliğinde" Minik kalpler hayvan dostlarıyla el ele" sloganıyla yola çıkan öğrencilere Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri de destek verdi.

Coşkun: "İlkokuldan beri hayalimdi"

Projenin fikir sahibi 6/B sınıfı öğrencisi Tuana Hayat Coşkun projenin ilkokuldan beri hayali olduğunu ifade edip Bartın'daki tüm yöneticileri, idarecileri ve kampanyayı duyan herkesi okula gelip yardımda bulunmaya davet etti. İlkokuldan beri hayali olan projeyi şimdi gerçekleştirebildiğini dile getiren Coşkun, "Konuyu ilk olarak Kulüp Rehber Öğretmenize anlattım. Sonrasında okulumuz idaresiyle görüşüp proje hakkında bilgilendirme yaptım ve onların da desteğiyle kampanya başlattık. Okulda kendimizin yaptığı kumbaralarla harçlıklarımızı toplayıp sokak hayvanlarına kendi imkânlarımızla yardım etmeye çalıştık. Kampanyamız devam ediyor. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızda kumbaralarımıza bağış yaptı. Arkadaşlarımızla birlikte sınıfları gezerek bağış topladık" dedi.

"Çocukların başlattıkları kampanya bizi çok sevindirdi"

Toplum Hizmeti çalışmaları çerçevesinde proje destek olan Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri de "Bizler Toplum Hizmeti çalışmaları çerçevesinde İMKB Ortaoku ile iletişime geçtik. Okul Müdürümüz sayesinde de bu projeden haberdar olduk. Projenin materyal sağlama kısmında yer aldık. Çocukların böyle bir kampanya başlatmaları bizi çok sevindirdi ve bizde onlara destek olduk" ifadelerinde bulundu.

Çevikbaş: "Öğrencilerimiz harçlıklarıyla hayvanlara destek olmaya çalışıyorlar"

Okul Müdürü Muhammet Çevikbaş ise duyarlılıklarından dolayı başta Kulübü Rehber Öğretmeni Şennur Akcan Aydemir'e, kulüp öğrencilerine ve kampanyaya katılarak destek verenlere çok teşekkür etti. Çevikbaş kampanyayla ilgili şöyle konuştu: "Engellilerle Dayanışma Kulübü öğrencilerimiz öğretmenleriyle beraber sokak hayvanlarının bu soğukta aç, susuz ve barınaksız kaldıklarından hareketle böyle bir proje başlattılar. Proje kapsamında bir kampanya başlatıldı. Sokak hayvanlarına yiyecek ve barınak olarak faydamız olsun dedi öğrencilerimiz. Bizler de uygun gördük ve projeye başladık. Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinde de bu projeye destek aldık. Minik Kalpler Küçük Dostlarıyla El Ele sloganıyla projeye başladık. Öğrencilerimiz kendi elleriyle kumbara yaptılar, kampanya tanıtım çalışmaları yaptılar ve kampanyaya destek amaçlı harçlıklarını biriktirerek hayvanlara destek olmaya çalışıyorlar. Kumbaralar açıldıktan sonra sokak hayvanlarına mama, küçük kedi evleri şeklinde evlerin alımı, derneklere ve çeşitli hayvanlara yardım yapan kuruluşlara bu paralar bağışlanacak. Bir yüreğe, bir küçük dostumuza hayat olma, küçük bir dostumuza bu soğukta sıcacık bir yuva kazandırma adına yapacağımız bu çalışma tüm Bartın ve tüm Türkiye'ye umarım bir örnek teşkil eder. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Onlarla beraber bu dünyada yaşıyoruz. Onları da düşünmemiz ve onların da ihtiyaçlarını gidermemiz gerekir diye düşünüyoruz."

Miniklerin sevgilerini katarak başlattıkları bu kampanya şuanda İMKB Ortaokulunda devam ediyor.

Kaynak: İHA