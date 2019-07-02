Sokak hayvanları için kısırlaştırma merkezi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kedi temalı bir park kurulacağını belirterek, "Bu parkın içinde kediler için bir kısırlaştırma merkezi olacak. Sanıyorum, bu konularda çalışma yürüten tek ilçe belediyesiyiz" dedi.

Çukurova Belediyesi'nin periyodik olarak gerçekleştirdiği kedi maması dağıtımı yapıldı. Çukurova Belediyesi bahçesinde yapılan mama dağıtımı sırasında hayvanseverlere seslenen Başkan Soner Çetin önemli mesajlar verdi. Hayvanseverlere mama desteğinin imkanlar elverdiğince yapıldığını ve bundan sonra bu uygulamanın sürdürüleceğini belirten Başkan Soner Çetin, "Hayvanlar insanların can yoldaşları. Bu konuda her bireyin ve kurumun duyarlı olması gerekiyor" dedi.

Kedi parkı kurulacak

Veteriner Müdürlüğü'nün yeniden yapılandırıldığını, hayvanlara anne şefkati ile yaklaşılması için kadın Başkan Yardımcısı Azime Kocacık'a bağlandığını, müdürlüğe de Bahar Karabulut'un getirildiğini açıklayan Başkan Soner Çetin, "Hayvanseverler çok önemli bir görev üstlenmişler. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Kedi temalı bir park yapacağız. Bu parkın içinde kediler için bir kısırlaştırma merkezi olacak. Bu tür çalışmalar yürüten tek ilçe belediyesiyiz. Bu çalışmamızın da örnek olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Çetin'in konuşmasının ardından hayvanseverlere mama dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Soner Çetin, mamaları kendi elleriyle dağıtırken, hayvanseverler de bu duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür etti.

Kaynak: İHA