Sokak hayvanları için Kuşadası’na 4 ton mama gönderildi

Korona virüs salgını sonrası sokak hayvanlarının aç kalmaması için İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Aydın Valiliği tarafından Kuşadası'na 4 ton kedi ve köpek maması gönderildi.

Ege Hayvanları Koruma Derneği Kuşadası Şube Başkanı İskender Avcı, korona virüs salgını sonrası lokantaların ve yemek fabrikalarının kapanmasıyla sokak hayvanların aç kalma tehlikesi yaşadığına dikkati çekerek, Kuşadası Körfezi'ndeki sokak hayvanlarının aç kalmaması için İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını söyledi. Bakanlığın tüm illere genelge göndererek sokak hayvanlarına destek olduğunu kaydeden Dernek Başkanı Avcı. " İçişleri Bakanlığımız tüm valililiklere genelge göndererek, kedi ve köpek maması temin edilmesini istedi. Bu genelgenin ardından Valiliğimizce temin edilen 268 paket yani toplam 4 ton kedi ve köpek maması Kuşadası Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi ve hayvanseverler aracılığıyla dağıtımına başlandı. Bu çalışmayı hayvanseverler olarak çok önemsiyoruz. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz " dedi.

Kuşadası Körfezi'nde aç sokak hayvanı kalmayacak

Ege Hayvanları Koruma Derneği Kuşadası Şube Başkanı İskender Avcı, " Kuşadası Körfezi'nde aç sokak hayvanı kalmayacak " sloganıyla çalışma yaptıklarını belirterek, "Kuşadası Körfezi'nde Kuşadası, Davutlar, Güzelçamlı ve bağlı mahalleler ile Özdere ve Ahmetbeyli ve Yoncaköy'e kadar Kuşadası Körfezi'nde hizmet veriyoruz. Periyodik olarak tüm sokak hayvanlarının alanlarına ve sahalarına mama bırakıyoruz. Amacımız Kuşadası Körfezi'de tüm sokak hayvanlarına sahip çıkmak, onları doyurmak. Hiç bir sokak hayvanını aç bırakmamayı hedefliyoruz " diye konuştu.

Kaynak: İHA