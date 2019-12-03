Sokak hayvanları için tasarlanan yuvalar sergilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen Kocaeli Üniversitesi(KOÜ)'li öğrenciler tarafından hayata geçirilen Kedi Evi ve Köpek Kulübesi Tasarım ve Uygulama Atölyesi, Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın katılımıyla açıldı.

Kocaeli Üniversitesi'ndeki sokak hayvanları için atölye kuran üniversiteli 30 öğrenci, 6 yürütücü ve koordinatör koordinasyonunda 10 gruba ayrılarak kedi evi ve köpek kulübesi tasarladı. Uygulama atölyesinin ilk gününde Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği ahşap plakalarla tasarımlarını hayata geçirmeye başlayan öğrenciler, ikinci gün montaj ve boyama işlerini tamamladı. Sokak hayvanları için yapılan kulübeler, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Giriş Holündeki Galeri'de yapılan açılış sonrası sergilenmeye başladı.

10 kedi evi 14 köpek kulübesi

Sokak hayvanlarını her türlü hava şartlarından koruyacak yerler tasarlayan KOÜ'lü gençler, yaptıkları kedi ve köpek kulübelerini Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Giriş Holündeki Galeri'de sergilemeye başladı. Serginin açılışına Büyükşehir Başkan Vekili Çakmak, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Zeren, Doç. Dr. Rüveyda Kömürlü, Arş. Gör. Seda Kaplan Çinçin ve Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Seza Yiş ve öğrenciler katıldı. 6 Aralık Cuma gününe kadar açık olacak sergide öğrenciler tarafından tasarlanan 10 kedi evi ve 15 köpek kulübesi bulunuyor. Sergilenen tasarımlar daha sonra Kocaeli Üniversitesi kampüslerinde ihtiyaç duyulan yerlere sokak hayvanları için konumlandırılacak.

Sosyal sorumluluk projesi

Kedi Evi ve Köpek Kulübesi Tasarım ve Uygulama Atölyesi, koordinatörlüğünü Doç. Dr. Rüveyda Kömürlü, Arş. Gör. Seda Kaplan Çinçin ve Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Seza Yiş'in yaptığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sponsor olduğu, Mimarlık-Eğitim-Tasarım-Araştırma(META) kulübünün hazırladığı bir sosyal sorumluluk projesi. META, Mimarlık Kulübü, Ekim 2018 tarihinde öğrencilere faydalı olacak ve öğrencileri geliştirecek atölye, söyleşi, teknik gezi, kültürel gezi ve çeşitli sosyal sorumluluk etkinlikleri yapmak amacıyla kuruldu.

"Sıcak yuva verebileceğimizi düşündük"

Kedi Evi ve Köpek Kulübesi Tasarım ve Uygulama Atölyesi'nin kurucularından biri olan Mimarlık Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Hilal Sof, "Umuttepe'de hayvan dostlarımızın sayısı çok ve bizlerde kulüp olarak kedi evi ve köpek kulübelerini tasarlayarak onlara sıcak yuvalar verebileceğimizi düşündük. Sonra düşüncelerimizi hocalarımıza aktardık. Hocalarımızın da bizlere destek olduğu sosyal sorumluluk projemize en ciddi yardım Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Hem malzeme konusunda hem de ihtiyaçlarımız kısmında bizlere desteklerini hiç esirgemediler ve fazlasıyla verdiler. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"En büyük yardım Büyükşehir'den geldi"

"Amacımız üniversitemizde yaşayan tüm sokak hayvanlarına sıcak bir yuva verebilmekti" diyen sosyal sorumluluk projesinin koordinatörü Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rüveyda Kömürlü ise, "Öğrencilerim bu güzel sosyal sorumluluk projesini yapmak istediklerinde bana gelerek destek rica ettiler. Bende bu güzel fikrin hayata geçmesi için elimden geleni yaptım. Resmi yazışmalarla bu projemiz için sponsorlar ararken bizlere en büyük desteği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi verdi. Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu konuda destek olunması yönünde onayını bildirdikten sonra bizim her türlü ihtiyacımız malzeme desteği olsun ekipman ve kişi desteği olsun bizlere sunuldu. Öğrencilerimde bu destek ile beraber 3 gün gibi kısa bir sürede tasarımlarını hayata geçirdi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA