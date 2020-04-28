Sokak hayvanları kısıtlama günlerinde de unutulmadı

Çeşme'deki sokak hayvanları, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında da beslenmeye devam edildi.

İzmir Valiliği, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çeşme Kaymakamlığı koordinatörlüğünde; Çeşme Belediyesi, Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, hayvansever dernekleri ve gönüllüler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de Çeşme'deki sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor. Yapılan beslemelerle ilgili bilgi veren Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde de, Çeşme'nin her noktasında sokak hayvanlarının periyodik beslenmesinin yapıldığını belirterek, beslemenin yanında genel sağlık kontrollerinin de yapıldığını ifade etti. Covid-19 salgını nedeniyle önümüzdeki günlerde de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde, Çeşme Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Çeşme Belediyesi, hayvansever dernekleri ve gönüllülerle birlikte sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceklerini vurgulayan Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Keçeci, "Can dostlarımız bize emanet. Siz evde kalmaya devam edin" dedi.

Kaynak: İHA