Gaziantep'te yaşanan korkunç pitbull saldırısının hemen ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanması' çağrısında bulunmuştu. Bunun hemen ardından "Sokak hayvanları toplanıyor mu, toplanacak mı 2021? Sokak hayvanları sahipsiz değil sözleri, mesajları 2021" konu ve soru başlıkları merak konusu oldu. İşte detaylar...

SOKAK HAYVANLARI TOPLANIYOR MU, TOPLANACAK MI 2021?

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanması" çağrısının ne anlama geldiğini araştırıyor. Bu köpekler, çocuklarda veya yetişkinlerde travma yaratacak boyutta zararlı olması dahilinde toplanacaktır. Özellikle sahiplerinin kızdırıp sokağa saldığı saldırgan köpekler, çocuklara çok büyük travmalar yaşatıyor. Saldırganlık türlerine göre sıralanacak olan köpekler, kimsenin canı yanmaması adına toplatılacak.

Pitbull besleyenleri şikayet etmek isteyenler Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü’ne (DKMP) müracaatta bulunup, köpeğin bulunduğu yerden alınmasını söyleyebilir.

BESLEMESİ YASAK OLAN KÖPEKLER HANGİLERİ?

Pitbull Terrier

Dogo Argentino

Presa Canario

Amerikan Bulldog

Brezilya Mastiff

WolfDog

Bandog

Napoliten Mastiff

SOKAK HAYVANLARI SAHİPSİZ DEĞİL SÖZLERİ, MESAJLARI 2021

Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. -Hz. Muhammed

Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez "

Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin

Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım!

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz.

Bir gün değil her gün sevmek ve korumak yaşama hakkına saygı duymamız lazım.

Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya dileğiyle...

Hiçbir hayvan, kendi türüne işkence yapmaz.

Kedi, sevgilisinde muhakkak tırmık izi bırakır.

Ne kadar çok insanla tanışırsam köpeğimi o kadar daha çok seviyorum.

Balığa denizden başkası azaptır.

İnsanın insanlardan kaçışıdır hayvan sevgisi.

Hayvanı seversen o da sevildiğini bilir.

İnsanları tanıdığımdan beri, hayvanları severim.

Ruhunda hayvan sevgisi olmayan insandan uzaklaş.

Her insanın kalbinin bir köşesinde az da olsa hayvan sevgisi vardır.