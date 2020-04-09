Sokak hayvanlarına günlük mama servisi yapılıyor

AYDIN (İHA) – Korona virüs salgını önlem eylem planını başarılı bir şekilde uygulayan ve ilk günden bugüne titizlikle çalışmalarını sürdüren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadı.

Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekipleri Koronavirüs tedbirleri gereği insan etkileşiminin azalması sebebiyle zor durumda kalan sokak hayvanlarına yönelik başlatılan günlük kuru mama servisine aralıksız devam ediyor. Sokak hayvanlarının beslenmesi halktan büyük takdir toplarken çalışmaları takip eden vatandaşlar sürdürülen uygulama sebebiyle Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti.

Sokak hayvanlarına yönelik GESA ekiplerince gerçekleştirilen gıda servisini değerlendiren Belediye Başkanı Öndeş, uygulamanın kesintisiz olarak süreceğini ifade etti. Öndeş, "Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik ekiplerimiz hız kesmeksizin çalışmalarına devam ediyorlar. Bu süreçte insanlarla teması kesilen ve beslenmekte sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarımızı korumaya yönelik ilk günden bugüne çalışmalar gerçekleştiriyoruz. GESA ekiplerimiz bir yandan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olması sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması bulunan vatandaşlarımıza hizmet götürürken diğer yandan sokak hayvanlarına kuru mama ve su servisi gerçekleştiriyor" dedi.

Kaynak: İHA